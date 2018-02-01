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فقرات إذاعية ولوحات إرشادية عن الأمن والسلامة المدرسية بمتوسطة الحبجية

Time منذ سنتين
Views 14489
فقرات إذاعية ولوحات إرشادية عن الأمن والسلامة المدرسية بمتوسطة الحبجية

سعيد العجل (صدى):
قدم نادي الأمن والسلامة بالمدرسة بقيادة الاستاذ قاسم طوهري عدداً من الفقرات الأذاعية التي تتحدث عن طرق ووسائل الامن والسلامة التي يجب أن يتبعها الطالب داخل المدرسة للحيلولة دون حدوث المشاكل سواء فرديه أو جماعية وذلك لتعدد أنماط الطلاب سواء من سلوكيات أومن بيئات مختلفة .

لأن الأمن هو صمام الأمان لكل موقع ومكان وخاصة في المدرسة حيث إن إتباع إجراءات الأمن وتطبيقها هي الوقاية الحقيقة وخط الدفاع الأول لإدارة المدرسة من حصول الحوادث لاسمح الله .

بعدها وزع الطلاب نشرات توعوية تتحدث عن تطبيق وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة وإتباعها من قبل الجميع حيث يتطلب وضع إرشادات وتعليمات حتى يمكن الوصول إلى اعلى مستوى من الأمن والسلامة في المدرسة وهي على النحو التالي :

• تحديد فريق الأزمات ( لجنة الأمن والسلامة المدرسية ) وتحديد مسئولياتهم .

• وضع خطط للطوارئ والأزمات وحالات الإخلاء .

• تنفيذ دورات تدريبية عن الأمن والسلامة في المدارس للمعلمين والطلاب .

• متابعة تنفيذ والتزام المعلمين والطلاب وكل من في المدرسة بإرشادات وتعليمات الأمن والسلامة.

• كشف دوري على كل الأماكن والمعامل و المعدات و الأجهزة والتمديدات والتأكد من عملها أو صلاحيتها.

• توفير الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بالأمن والسلامة في المدارس .

• إدخال موضوعات الأمن والسلامة ضمن برامج النشاط الطلابي .

وفي نهاية البرنامج الاذاعي قدم قائد المدرسة يحيى المطربي أجمل عبارات الشكر لطلاب نادي الأمن والسلامة على ماقدموه من نصائح تعريفية ولوحات إرشادية عن وسائل الأمن والسلامة ومخارج الطوارئ داخل المدرسة .

 

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أحدث التعليقات

اللهو البرئ
ليته راح يمكن ماكان مات ..لكن الحين مات ..ياشارد من الموت ..راح تلاقيه..ماينفع حذر من قدر..
غييييوووورررر
اللهم الطف بنا واحفظنا ولا تكلنا على انفسنا طرقة عين
غييييوووورررر
انا لله وانا اليه راجعون ولاحول ولاقوة الا بالله اللهم اصلح احوال المسلمين
أبوسطام
الخطأ مشترك . فهذا سائق وهذا عمله والكفيل استعجل في ردة فعله الخاطيء
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
دام البلديه سمحت تمام

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