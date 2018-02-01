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الأعداد السابقة للصحيفة

سمو ولي العهد يلتقي قائد الجيش الباكستاني

Time منذ سنتين
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سمو ولي العهد يلتقي قائد الجيش الباكستاني

واس (صدى):
التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر الدين جاويد باجوا .

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية، وبحث فرص تطويرها ، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك .

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل، ومدير عام مكتب سمو وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء مهندس ركن طلال العتيبي .

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
صدقت طال عمرك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يرفع عنا كل بلاء
عبدالله النصر / حائل
جنود الوطن هم ابناء الوطن لقد حان البيان اتمنى ان يتم التصدي والاعلان بان المساس بالجنود وتعريضهم للخطر امر غير مقبول وان من تسول له نفسه فانه سيتجرع الندم طال الزمن او قصر وان راس مالنا بعد الله هم حماة الوطن وابناؤه المخلصين سواءا على الحدود او في الداخل وانهم تركوا اهاليهم وابناؤهم وبيوتهم لحمايتنا ورعايتنا بعد الله وانه ينفذ واجب وطني استدعي من اجله فهل يكون مصيره التعرض للمصاعب والمصائب وهو في معمعة عمله بدلا من نثني عليه ونحفزه ونشكره انها مصيبة ابتلي بها الوطن من بعض الجانحين يجب علينا جميعا معالجتهم كل حسب امكانياته والله الهادي الى سواء السبيل
البرفسور حنس
قرااااار حكيم... هكذا يسرتم على الناس... المرونه بالقرارات دليل الحكمه..
ع. س. ع
كلن يرجع لمعدنة وهذا معدنة من نوع مياة المرحاض اقسم بالله مفروض يتعاقب عقاب رادع اما الطبطبة على ظهره وتمييع الموضوع فيجب أن لا يكون

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