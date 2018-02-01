هاشتاج " لو كان لي القرار " يكشف عن أحلام الشباب الدفينة

علي القحطاني (صدى):

لابد وأن في مخيلة كل فرد منا، عدد من الأحلام التي طالما حلم بتطبيقها على أرض الواقع، لكنها تنتظر القرار للخروج والتنفيذ على أرض الواقع؛ لذلك وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " هاشتاج " لو لي القرار " ؛ ليتفاعل معه المغردين، ليعبروا فيه عن أحلامهم الذي يسعون لتطبيقها بشكل حقيقي.

غرد حمزة على هذا الهاشتاج، قائلًا: " لو كان لي القرار، لقمت بإعادة هيئة الامر بالمعروف وإلغاء هيئة الترفيه، و منع القزع والقصات والملابس والربطات الانثوية ع الشباب " ، أما بالنسبة لماجد عبدالله، فعبر عن أحلامه التي يريد من خلالها القضاء على البطالة، إلا أنها تنتظر التنفيذ: " لو كان لي القرار، قمت توظيف جميع العاطلين دون استثناء، وتعيين كل متخرج ومتخرجه بحسب تخصصه " .

فيما كان لهناء أحلامًا تتعلق بتمكين المرأة في المجتمع، مضيفة: " لو كان لي القرار، لكنت أصدرت غدًا، قرار بتمكين المرأة من المناصب، ومثلها مثل الرجل في الحقوق، وأسُقط الولاية الكاملة عنها، واعطائها حريتها التي سُلبت منها منذ أن أتت الصحوة ".

أما جيداء فقد أرادت تخصيص بيت ملك لكل مواطن، وعلى صعيد عبر فوزي عن استيائه من قيام بعض الأبناء من وضع والديهم بدار المسنين، قائلًا: " لو كان لي القرار، لحـرقت كـل مـن رمـى والديه فـي دار المسنين " .