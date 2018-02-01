نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

هاشتاج " لو كان لي القرار " يكشف عن أحلام الشباب الدفينة

Time منذ سنتين
Views 2485
هاشتاج " لو كان لي القرار " يكشف عن أحلام الشباب الدفينة

علي القحطاني (صدى):
لابد وأن في مخيلة كل فرد منا، عدد من الأحلام التي طالما حلم بتطبيقها على أرض الواقع، لكنها تنتظر القرار للخروج والتنفيذ على أرض الواقع؛ لذلك وفي هذا السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " هاشتاج " لو لي القرار " ؛ ليتفاعل معه المغردين، ليعبروا فيه عن أحلامهم الذي يسعون لتطبيقها بشكل حقيقي.

غرد حمزة على هذا الهاشتاج، قائلًا: " لو كان لي القرار، لقمت بإعادة هيئة الامر بالمعروف وإلغاء هيئة الترفيه، و منع القزع والقصات والملابس والربطات الانثوية ع الشباب " ، أما بالنسبة لماجد عبدالله، فعبر عن أحلامه التي يريد من خلالها القضاء على البطالة، إلا أنها تنتظر التنفيذ: " لو كان لي القرار، قمت توظيف جميع العاطلين دون استثناء، وتعيين كل متخرج ومتخرجه بحسب تخصصه " .

فيما كان لهناء أحلامًا تتعلق بتمكين المرأة في المجتمع، مضيفة: " لو كان لي القرار، لكنت أصدرت غدًا، قرار بتمكين المرأة من المناصب، ومثلها مثل الرجل في الحقوق، وأسُقط الولاية الكاملة عنها، واعطائها حريتها التي سُلبت منها منذ أن أتت الصحوة ".

أما جيداء فقد أرادت تخصيص بيت ملك لكل مواطن، وعلى صعيد عبر فوزي عن استيائه من قيام بعض الأبناء من وضع والديهم بدار المسنين، قائلًا: " لو كان لي القرار، لحـرقت كـل مـن رمـى والديه فـي دار المسنين " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
هذا ما قاله سماحة العلامه حنس من شهر في تعليقاته..... زدنا مما علمك الله يا شيخ حنس
ابو محمد
ياترى يقولون هذا الكلام ليلوصلوا ديارهم ، ام يقلبون لنا ظهر المجن ..؟؟؟
ابو محمد
رحمهم الله جميعاً .. آمين ..
ابو محمد
الله يشفيهم .. آمين ...
ابو محمد
هههههههههههههههههههه ,,, ,, ياهو اهبل ..

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 3 دقائق Views 1084
وفاة والد صاحبة سناب سعودي بانثر
وفاة والد صاحبة سناب سعودي بانثر
Time منذ 4 دقائق Views 1096
5 خطوات بسيطة لإصلاح مفتاح السيارة
5 خطوات بسيطة لإصلاح مفتاح السيارة
Time منذ 17 دقيقة Views 1146
معتمرون عراقيون: جميع الخدمات توفرت حتى الخاصة بالنساء (فيديو)
معتمرون عراقيون: جميع الخدمات توفرت حتى الخاصة بالنساء (فيديو)
Time منذ 17 دقيقة Views 1290
إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف
إصابة 7 أشخاص في حادث مروع بالطائف
Time منذ 20 دقيقة Views 1300
رئيس الوزراء اليمني: مبادرة التحالف تستكمل توحيد الجهود في مواجهة كورونا
رئيس الوزراء اليمني: مبادرة التحالف تستكمل توحيد الجهود في مواجهة كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1262
ماجد القصبي: إنتاجنا التليفزيوني يُعتبر كنزًا فنيًا وطنيًا
ماجد القصبي: إنتاجنا التليفزيوني يُعتبر كنزًا فنيًا وطنيًا
Time منذ 31 دقيقة Views 1272
صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده
صورة نادرة لمبايعة الملك سعود بعد وفاة والده
Time منذ 32 دقيقة Views 1388
السومة : خير المملكة عليا ومستعد لتخفيض راتبي
السومة : خير المملكة عليا ومستعد لتخفيض راتبي
Time منذ 35 دقيقة Views 1524
"المالك" يوضح كيفية التعامل مع كبار السن حال الإصابة بالفيروس المستجد (فيديو)
"المالك" يوضح كيفية التعامل مع كبار السن حال الإصابة بالفيروس المستجد (فيديو)
Time منذ 36 دقيقة Views 1478