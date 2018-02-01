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بعد تكفله بحفل اعتزاله.. شكر وعرفان من " أنور " لتركي آل الشيخ

Time منذ سنتين
Views 2742
بعد تكفله بحفل اعتزاله.. شكر وعرفان من " أنور " لتركي آل الشيخ

ماجد محمد (صدى):
تقدم اللاعب الدولي السابق فؤاد أنور، بالشكر والتقدير لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، وذلك نظير تكفله بحفل اعتزاله والمقرر عقده الجمعة القادمة، وذلك بعد 18 عاماً من مسيرته الكروية.

وكشفت مصادر عن قيام " فؤاد أنور " ، باستدعاء اللاعبين الحاليين بهدف أجل الخروج بشكل مميز، أما اللاعبون القدامى فيكون من الصعب تواجدهم في هذه المناسبة، وذلك لتفادي الإحراج لعدم نسيان أياً منهم.

و أعرب " أنور " عن عرفانه وتقديره لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، لتكفله بحفل اعتزاله، لافتاً لأنه قد تم اختيار يوفنتوس وملعب الجوهرة للاعتزال، لكنه قرر فيما بعد التغيير للنادي الأهلي المصري، وذلك لسبب لا يعلمه جيداً إلا تركي آل الشيخ، ولا يمكنه الإفصاح عنه – على حد تعبيره.

رياضة
حفل اعتزال
تركي آل الشيخ
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
fares
الله يشفيه ويرفع عنه ويشفى مرضى المسلمين
ابو محمد 😎
كلهم خونه المستأجر والمؤجر ..
غييييوووورررر
الله يلطف بعباده وادي الحاير ذكرني بشعيب اسمه الشعيب الغاوي
غييييوووورررر
الله يلطف بعباده وادي الحاير ذكرني بشعيب اسمه الشعيب الغاوي

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