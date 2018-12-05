(صدى):
بطولة الأمير محمد بن سلمان العالمية لكرة قدم الصالات ((متى))
1. بعد ان أصبحنا من الرواد في تنظيم الفعاليات الرياضية.
2. بفعاليات لم تستطع أكثر الدول تقدم منا ان تنظمها.
3. لم يستطيعوا ان يجارون في روعة التنظيم ودقته ونجاحه.
4. وتردد صداه في جميع دول العالم.
هل تتخيل معي ان الهيئة العامة للرياضة نظمت أكثر من 6 فعاليات خلال 5 أشهر في إنجازات تسجل لوطني الغالي في ظل قيادة حكيمة أعطت جل اهتمامها لخدمة الشباب واشغال اوقاتهم في فعاليات كانوا يحلمون بها من سنوات.
معالي المستشار (أبو ناصر) كان خلف كل هذه الفعاليات الجميلة والتي كان من ضمنها: ـ
1. بطولة الملك سلمان حفظة الله العالمية للشطرنج .
2. أستضاف أستاد الملك فهد سباق الأبطال للسيارات.
3. ماراثون الرياض الدولي.
4. بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة للرياضات الإلكترونية
5. بطولة البلوت
6. أعظم رويال رامبل.
7. بطولة سوبر كلاسيكيو الرباعية.
بعد ان استمتعت بكل هذه الفعاليات هل نشاهد
بطولة الأمير محمد بن سلمان العالمية لكرة قدم الصالات
نجمع فيها مثل هؤلاء النجوم
مثل زيدان مالدينا روماريوا و رويرتوا كارلوس مثل الاسباني ميشيل سلجادو— الارجنتيني هرنان كريسبوا --- والبرازيلي كافو --والويلزي ريان جيجز --- والانجليزب بول سكولز— والبرازيلي رنالدينيو — والبرازيلي ديكوا
تخيل حينما تفجر وسائل الاعلام البريطانية المفاجأة بمشاركة رايان غيغز نجم ومدرب ومساعد مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا بالعودة للعب كرة القدم ولكن اين وهل هو وحده بل مع اسماء من العيار الثقيل مثل الاسباني ميشيل سلجادو— الارجنتيني هرنان كريسبوا --- والبرازيلي كافو --والويلزي ريان جيجز --- والانجليزب بول سكولز— والبرازيلي رنالدينيو — والبرازيلي ديكوا
ولويس فييغو اسطورة كرة القدم البرتغالية ونجم برشلونة وريال مدريد .
حينما تضع كل اسباب النجاح ومن أهمها ((اختيار التوقيت الممتاز)) وهي الطريقة التي سنجعل كل من يحب كرة قدم الصالات في العالم يتابعه بشغف ؟
الرياضيون في المملكة العربية السعودية سيتفاجؤون بنجوم العالم في كرة القدم ليجدوا انفسهم امام من يحبون ويعشقون ممن كانوا يحلمون بمشاهدتهم مثل ما شاهدناه في بطولة المصارعة الحرة وسباقات السيارات وهناك عوامل لهذا النجاح :ــ
• اختيار القائد الناجح لهذا العمل
• العمل الجماعي من المنظمين لهذه البطولة
• التواصل الجيد مع فريق العمل لهذه البطولة
• الكل يبحث عن النجاح
• لانضباط التام والالتزام بكل تفاصيل العمل في هذا البطولة في كل صغيره وكبيرة.
• النجاح في ايجاد شركات قادرة ومحبة للعبة كرة قدم الصالات تستثمر بنجاح في كرة الصالات.
• جودة المنتج والاعلان عنه بشكل مبهر
• النقل التلفزيوني علي مختلف القنوات الرياضية والخليجية والاخبارية ومواقع السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي.
• روعة التصوير ونقل المباريات والمعلقين والنقل التلفزيوني القادر علي الوصول لكل متابعي هذا البطولة.
• الدعاية والإعلان بدون مبالغة كانت تصل لكل رياضي في العالم وبسهولة جداً.
• العمل بالواقعية والعقل ومشاركة ثمانية فرق فقط في البطولة كفيلة بأظهار عمل يتحدث عنه العالم اجمع.
• تنوع المدارس للاعبين المحترفين ومن دول مختلفة رغبة في الانتشار وسرعته ((يا جماله)).
• وهل سنستفيد من التجارب الناجحة ام نواصل البحث عن لوائح وشروط لدوري من 12 نادي و 6 سنوات من الضياع وتراجع للخلف وابتعاد الرعاة عن الرياضة السعودية وخاصة كرة قدم الصالات ؟؟؟
ختام: -
تمريرة كرة صالات
((معالي المستشار نحن محبي لعبة كرة قدم الصالات نحتاج الى بطولة عالمية في بلادنا تنافس بل تسبق بطولات دول الجوار وتحمل اسم غالي على كل قلوبنا سيدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ))