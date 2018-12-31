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جامعة الملك خالد تقدم 3128 خريجا وخريجة إلى سوق العمل

Time منذ سنة
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جامعة الملك خالد تقدم 3128 خريجا وخريجة إلى سوق العمل

أبها (صدى):
أنهت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تخريج طلاب وطالبات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1439 - 1440هـ، الذين بلغ عددهم ٣١٢٨ طالباً وطالبة في درجتي البكالوريوس والدبلوم.

وبين عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، أن العمادة أنهت جميع وثائق التخرج وفق النماذج الجديدة المعتمدة, التي تم خلالها تطبيق معايير حماية ومكافحة التزوير ، مشيراً إلى أن العمادة أتاحت خدمة التحقق من صحة الوثائق عبر النظام الأكاديمي حيث أن أي جهة يمكنها التأكد من صحة معلومات الوثيقة دون التواصل مع الجامعة، من خلال الموقع الإلكتروني للجامعة.

وظائف
جامعه_الملك_خالد
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أحدث التعليقات

العدناني
الله اعلم كم اعطته لأجل يتعشقها العجوز
ماجد
خلفان اللي شتم الشعب السعودي حسبي الله ونعم الوكيل عليك ، تغريدته كانت أمام عيني وحذفها
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
ياوليد ليش تتعب نفسك هذا الانادي ومن يمثله همهم الهلال اولا واخيرا ولو نادي الزعيم سيد اسيا نافس على معلب الصايغ او ملعب بالثمامه دخلوا مدرعمين ينافسون الهلال حياتهم وحيلتهم نافس الهلال لو على الهواء الطاير الاهم نتخطا الهلال وقالها السويلم نحن نحب نخرب ونرفع من اي شىء يدخل فيه الهلال لنثقل خزينتهم قالها علنا ولاحسيب ولارقيب دعهم يهرولون عادي اعتدنا هرولتهم واصبح لدينا مناعة منها
العدناني
معبرة من خلالها عن خيبة أملها لما وصفته بـ" تراجع الثقافة وتغليب التمييز في وجهات النظر " البنت على رأي ابوها في التفرقة العنصرية
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله ، اللهم ازد وبارك .. آمين ..

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