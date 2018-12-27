برنامج صكوك بـ 11 مليار ريال للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

عادل الحربي (صدى):

كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اليوم الخميس، عن إنشاءها برنامج صكوك بقيمة 11 مليار ريال، والذي يشمل إصدارات متعددة من حين إلى آخر للصكوك الإسلامية بالريال السعودي حسب توقعات الشركة، حيث قامت بتعيين " إتش إس بي سي السعودية " كمنظم وحيد للبرنامج.

وكلفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، " إتش إس بي سي السعودية " كمدير إصدار رئيسي لبرنامج الصكوك وقيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار؛ فيما بدأت اللقاءات مع المستثمرين حيث سيتم طرح الصكوك بالريال فقط من خلال برنامج الصكوك الخاص بالشركة وفقاً لظروف السوق.