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برنامج صكوك بـ 11 مليار ريال للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

مال واعمال
Time منذ سنة
Views 3085
برنامج صكوك بـ 11 مليار ريال للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري

عادل الحربي (صدى):
كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، اليوم الخميس، عن إنشاءها برنامج صكوك بقيمة 11 مليار ريال، والذي يشمل إصدارات متعددة من حين إلى آخر للصكوك الإسلامية بالريال السعودي حسب توقعات الشركة، حيث قامت بتعيين " إتش إس بي سي السعودية " كمنظم وحيد للبرنامج.

وكلفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، " إتش إس بي سي السعودية " كمدير إصدار رئيسي لبرنامج الصكوك وقيادة ترتيب وتوثيق عملية الإصدار؛ فيما بدأت اللقاءات مع المستثمرين حيث سيتم طرح الصكوك بالريال فقط من خلال برنامج الصكوك الخاص بالشركة وفقاً لظروف السوق.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
هههههههههههههههه .. .. كشتة قشرا واخلاق اقشر واقشر ..
ابو محمد
ههههههههههههه ..
ابو محمد
ممتاز ..
ابو محمد
كلام مضبوط ..
ابو محمد
تهبا هي وتخسى متعة اليهود ، ان تنال من بنات الارض الطاهره ..

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