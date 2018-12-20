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بطولة المدارس بين الامل والطموح

Time منذ سنة
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عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي
عبدالرحمن عبدالعزيز الحميدي

(صدى):

‏تعريفي للموهوب في كرة القدم ( قدرات ـ مستمرة ـ متميزة ـ مع اداء عالي ـ يلاحظه الجميع وينبهروا به ـ لا يختلف مع تقدم العمر ـ يتطور مع التعلم والتمارين ـ لا يرتبط بالذكاء المتقدم نهائياـ )

مشروع بل استثمار اطلقته الهيئة العامة للرياضة (بطولة المدارس )

هذا المشروع والاستثمار لابد ان يعتمد على قيمة حقيقة وهي الأساس في نجاح أي مشروع وهو التعاون لتطوير اللعبة والتعاون لابد ان يكون من :ــ

• الاتحاد السعودي .

• الأندية .

• الاكاديميات .

• المدارس .

• معلمي التربية البدنية .

• المدربين .

• الإداريين .

• أولياء الأمور .

• اللاعبين .

• الاعلام .

• الحكام .

• وزارة التعليم

قبل سنوات كانت الجهود فردية وساد الاجتهاد الشخصي والعمل الفردي حيث كل شخص يعمل على انفراد بعد هذا المشروع على الجميع التعاون نحن في زمن لا يتناسب مع ان اللاعب الناشئ يغادر المدرسة ويرجع الى منزله ليضع حقيبة الكتب ثم يعود للممارسة الكرة .

يجب علينا ان نبحث عن ما ينقصنا وماذا نحتاج ان نطوره في مواهبنا هل هو:ـ

1. البنية الجسمانية .

2. اللياقة البدنية ؟

3. المهارات ؟

4. السرعة ؟

5. العقليات والتفكير الصحيح ؟

6. كلها مجتمعه ؟

هل لدينا مشاكل في نوعية المدربين او التدريبات ؟

ومن المهم ان نعرف مواطن قوة اللاعب السعودي ونطورها ومن اهمه :ـ

• المهارات

• السرعة

• الذكاء

• سرعة التعلم .

هل نستطيع إيجاد هوية وطريقة لعب تميزنا عن باقي اللاعبين الاخريين في المنتخبات و نطور انفسنا على اللعب بجميع التكتيكات وطرق اللعب المختلفة .

يجب ان نؤمن ان الاكاديميات في الأندية هي الأقوى والأفضل مخرجات من اللاعبين واعدادهم بشكل افضل واقوى ويعزز هذا تواجد مدربين مميزين وأصحاب خبرات كبيرة لهذا يجب ان يكون العمل تكاملي مع الأندية ووضع شروط اكثر صرامة فيما يخص عقود اللاعبين الناشئين ؟

ولابد ان تتغير شروط انشاء الاكاديميات واهم الشروط ان يكون المدرب متخصص وصاحب خبرات ومميز ويكون مستوى التدريب متطور مع جاهزية كاملة من حيث المرافق والملاعب وغيرها .

من الذي سيختار هذه المواهب او من سينتقي ....؟

نحن لا نملك مدربين سعوديين محترفين في الدوري الاسباني او الإنجليزي او أي دوري قوي كيف سيختارون المواهب ومن باب فاقد الشيء لايعطية قد أكون اكثر واقعية يوجد لدينا مدرب او اثنين قادرين على الاختيار وليس الانتقاء للمواهب الصغيرة ؟

مما يعني انه قبل اكتشاف المواهب من اللاعبين يجب ان نكتشف المواهب التدريبية ؟

يجب علينا ان نرفع مستويات المدربين ومن يدربهم ونركز على التدريب العملي وايفاد المدربين للمعايشة مع افضل المدربين في العالم ؟

‏اول خطوات النجاح

‏هي البحث عن :-

‏مدرب جيد

‏يملك حسن الاختيار والانتقاء

‏وموهوب

‏ومتمكن

‏ويملك صفة القيادةً

‏وكاريزم قويه

‏يختار لك لاعب موهوب

‏ويصنع منه لاعب مميز

‏لكن هل كل المدربين هنا يملكون هذه الصفات

‏قبل التطوير ابحث عن الموهبة في التدريب ثم اشتغل عليه وطوره

هناك طرق كثير تساعد على اكتشاف المواهب في كرة القدم والرياضة بشكل عام وفي نظره إلى التجربة الإنجليزية في اكتشاف المواهب نجد ان الاعتماد كان على :ـــ

1. أنشاء مدارس خاصة للناشئين .

2. تكوين لجان متخصصة تتنقل بين مدارس التعليم الأساسي بحث عن المواهب .

3. تم وضع خطة واستراتيجية .

4. ربط المدراس بالأندية .

5. وضع ميزانية ضخمة 450مليون جنية إسترليني .

6. الاستفادة من ملاعب المدارس في الإجازات ومساعدة المواهب على الاستمرار في اللعب .

7. الارتقاء بمستوى الرياضة في المدارس واكتشاف ورعاية المواهب الرياضية وقياس التقدم المنجز .

8. إقامة شركات رياضية بين المدارس والأندية والقطاع الخاص .

9. برامج خاصة يندرج تحتها :ـــ

• تطوير معلم التربية البدنية .

• والاستعانة بالمدربين المتخصصين لزيادة خبراتهم ورفع كفاتهم وقدرتهم على اكتشاف المواهب .

• رفع مستوى التدريس في الرياضة المدرسية .

• زيادة حصص الرياضة في المدارس .

• الأدوات والملاعب .

• تحديد صفة الموهوب وهو التركيز على أصحاب القدرات الرياضية المتمثلة في خفة الحركة والتوازن والتنسيق .

• تحديد المتطلبات البدنية والفيسيولوجية .

• أنشاء مدارس رياضية متخصصة بمعني تخصيص المدارس بألعاب معينه .

• الاهتمام بالعامل النفسي للموهبة .

10. استقطاب المواهب .

11. تسهيل التحاق المواهب بالمدارس ونقلهم إلى مدارس رياضية متخصصة .

لقد أصبحت هناك حاجة للمعلم متخصص يبحث ويكتشف ويهتم بالمواهب الرياضية المدرسية ويعمل على تطويرها ،وهذا المعلم يجب ان يكون له رسالته ورؤيته وخططه وأنشطته وبرامجه التي تساعده وتمكنه من الاكتشاف بسهولة .

تصويبة

إذا أردنا أن نصنع أبطالا للمستقبل فعلينا تهيئة البيئة الرياضية المناسبة لجميع الناشئين ))

‏وليس خلق بيئة خاصة لمن "نعتقد" بأنهم نجوم المستقبل ))

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ابو محمد 😎
الشيوخ ابخص ,,

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