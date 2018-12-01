محمد نور: ، واجبنا جميعا أن نقف مع الاتحاد ليتجاوز المنعطف الحالي

نواف السالم(صدى):

بارك أسطورة نادي الاتحاد محمد نور، للؤي ناظر على رئاسته للنادي خلفًا لنواف المقيرن، معربًا عن سعادته لتواجده بالنادي بدعوة من الإدارة.

وقال نور : ” ابارك لاعضاء مجلس الادارة برئاسة الاستاذ لؤي ناظر ونائبه الاستاذ حمد الصنيع وكافة اعضاء مجلس الادارة الاعزاء على الثقة التي منحت لهم وهم اهل لها ” .

وأضاف: ” تواجدت اليوم في بيتي نادي الاتحاد بدعوة من إدارة النادي، وواجبنا جميعا ان نقف مع الفريق ليتجاوز المنعطف الحالي ” .

وكان محمد نور قد تواجد في تدريبات الفريق ،لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة الحزم الأحد المقبل في الدوري.

يذكر أن محمد نور قد حقق مع نادي الاتحاد لقبين ببطولة دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية بعام 2005 في اليابان، وسجل محمد نور كذلك هدف فوز الاتحاد على النادي الأهلي المصري في بطولة العالم للأندية في العام ذاته باليابان.