احتجاز 5 أشخاص بقمة جبل في وادي نعمان

سعيد العجل(صدى):

في تمام الساعة الثامنة عشر والدقيقة الثامنة والخمسون من يوم الجمعة الموافق الثاني والعشرون من شهر ربيع الأول ورد بلاغ مفادة احتجاز 5اشخاص(١٨-٢٥) سنه في وادي نعمان بقمة جبل في منطقة الخرار وعلى الفور تم مباشرة فرق الإنقاذ مدعومة بوسائل الانارة وتم بفضل الله تعالى العمل على انزالهم بطرق آمنة وهم بصحة جيدة ولله الحمد

صرح بذلك المتحدث الرسمي للادارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف الذي أهاب بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التنزة في المواقع البرية والجبلية وأخذ الاحتياطات الأساسية من مياه واسعافات أولية في مثل تلك المواقع والابتعاد عن صعود المناطق الجبلية الخطرة واختيار الأماكن المناسبة للتنزة متمنين السلامة للجميع.