مشاهدات من الجولة الرابعة لكرة قدم الصالات

عبدالرحمن الحميدي(صدى):

بوجي المصري ينثر ابداعاته مع مصدة وسوز ينقذ الاتفاق وتأجيل جديد والتحكيم ماذا يحدث والحزن يخيم على مجتمع كرة قدم الصالات السعودية بعد خسارة الثمانية من منتخب مصر.

• جولة تعتبر الأفضل من حيث المستويات وتقارب النتائج .

• التقارب النقطي بين الفرق .

• تأجيل مباراة العرض xالجبلين .

• تغيير مكان لعب مباراة الاتفاق xومصدة من صالة الهيئة العامة للرياضة الى صالة نادي الرياض .

• التحكيم كوارثي ( وهناك من يحاول اسقاط التحكيم وهو لا يعرف ان التحكيم من بدايت دوري الصالات وهو في كوارث ومشاكل ( اللاعبين يعرفون هذا الامر ).

• تطور كبير في نوعية المحترفين الأجانب في الدوري .

• إبراهيم بوجي مصدة وسوز الاتفاق وميدو الريان وماردونا القادسية محترفين وفي نفس الوقت مدربين داخل الملعب .

• لايزال الاعلام غائبا عن هذا الدوري .

• خيم الحزن الشديد على مجتمع ومحبي لعبة كرة قدم الصالات بعد الخسارة الثقيلة من منتخب مصر 8×0 والبعض لم يصدق هذه الخسارة ابدا .

• لايزال الحضور الإداري من منظمي اللعبة صفر .

• بعد هذه الجولة التي سجل فيها 49 هدف وتغيرات المراكز لايزال غياب نجوم المنتخب السعودي مثار الاستفسارات .

• هل ستكون بوابة المنتخب مفتوحه لهم رغم الغياب عن مباريات الدوري .

كانت مباريات هذا الأسبوع مليئة بالمنافسة والحماس والروح المعنوية العالية .

مباراة مصدة x الاتفاق

1. الملعب صالة نادي الرياض

2. التوقيت الساعة الرابعة عصرا

3. الاتفاق دخل هذه المباراة بكامل نجومه في ظل غياب مهاجمه وهدافة أسامة .

4. الاتفاق انتصر على الجبلين في المباراة السابقة 4×0.

5. مصدة لايزال يعاني من غياب ابرز نجومه وعدم اكتمال الفريق عدديا .

6. مصدة تعادل المباراة السابقة مع الريان 4×4 .

المباراة كانت تكتيكة وترقب وخوف كل فريق من الاخر طوال 10دقائق الأول من المباراة شوط اول تألق فيه طلال حارس الاتفاق وعقيل حارس مصدة مصدة كان اكثر تماسك وقوة والاتفاق كان اكثر استحواذ شوط اول كان فيه بوجي ووهيب من مصدة وايهاب وسوز من الاتفاق نجو فوق العاده شوط ضاعت فيها الكثير من الفرص شوط انته سلبيا 0x0 الشوط الثاني كان مصدة يلعب يطريقة 3×1 وتفرغ بوجي لتعطيل العقل المدبر سوزا وكانت مباراة أخرى بين اللاعبان مجريات المباراة تسير الى التعادل حتى تمكن لاعب مصدة اصيل من لعبة ون تو يجد نفسه امام مرمى الاتفاق يضعه بكل احترافية وثقة في مرمى الاتفاق الذي تخلى عن حذره وكثف هجماته حتى سجل هدف التعادل نتيجة لضغط على لاعبي مصدة استغل سوز هذه الهدية ووضعه بسرعة هدف تعادل به الفريقين يعود وهيب ويهدي يحي تمريرة انت وضميرك يسجل منها يحي الهدف الثاني لمصدة مصدة يعود وانفراد من اصيل يتصدى له طلال الاتفاق يلعب على الأخطاء التراكمية الخمسة من مصدة وقبل 20 ثانية من نهاية المباراة خطأ عشر متر للاتفاق يتقدم له سوز ويسجل التعادل للاتفاق لتنتهي المباراة 2×2 .

في مباراة جميلة جدا كان التحكيم دون المستوى .

بهذه النتيجة الاتفاق الى النقطة السابعة والمركز الثاني خلف العلمين مصدة الى المركز الخامس وثلاث نقاط .

القادسية xالنهضة

التوقيت الساعة الربعة عصرا

صالة نادي النهضة

تمكن فريق القادسية من هزيمة نادي النهضة 6×4

المباراة النهضة كان يعاني من النقص بسب الإصابات في الفريق

القادسية فريق بطل وفريق متعوب عليه ويملك محترف هداف .

الشوط الأول انتهى بتقدم القادسية 3×2

المباراة كانت سجالا بين الفريقين لكن القادسية تمكن من استغلال أخطاء النهضة في المراقبة الفردية وعدم وجود أي لاعب في الدكة .

النهضة كان يلعب على أخطاء القادسية في التمرير شهدت المباراة طرة حارس القادسية فهد .

المباراة كان جميله جدا وكان التحكيم دون المستوى سجل للنهضة الزيد والمغربي والقاسم والخماس .

وسجل للقادسية ماردونا هاترك والملا ومعاذ وعبد الالة هدف لكل منهم .

يبدوا ان ماردونا اعلنه من بدري عن هداف لدوري .

القادسية الى النقطة 12 والمركز الأول والنهضة في المركز الثالث و6نقاط .

النهضة بداية الدوري قدم مستويات مميزه .

كلا الفريقين مدرباهما مواطنين

عبدالله الذوادي مدرب النهضة

عبدالله المزروع مدرب القادسية .

مباراة العلمين x الريان

مباراة مثيرة وقويه جدا

 تقدم فيه الريان الى الدقيقة العاشرة 2×0.

 تعادل العلمين 2×2 .

 يسجل الريان يعادل العلمين 3×3 .

 كان الشوط الأول مثير من الفريقين .

 غياب ابرز لاعبي الريان ميدوا عن المباراة بسب الإيقاف .

 العلمين سجل عليه خمس أخطاء في الشوط الأول .

 الشوط الثاني تقدم العلمين وواسع الفارق لينهي المباراة متقدم 7×5.

 العلمين الى النقطة 9 وصدارة .

 الريان بقي على 4نقاط والمركز 4 .

 التحكيم كان دون المستوى في هذه المباراة .

الشعيب x الخالدي

انتصر فريق الشعيب على الخالدي 5×4 .

الشعيب الى المركز 4 و3نقاط .

الخالدي المركز الأخير ونقطة 1 .

الثقبة xرضوى

رضوى يحقق فوز مهم على الثقبة 8×6

سجل لرضوى كل من انس أبو المعالي 4 اهداف

وسالم العوفي 3 اهداف ومجاهد العدني 1 .

رضوى الى المركز الثاني و6نقاط

• والثقبة الخامس ونقط 1 .