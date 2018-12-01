بالفيديو.. تهور قائد مركبة يتسبب بحادث مفزع نتيجة التجاوز الخاطئ

علي القحطاني(صدى):

أدي تجاوز قام به قائد سيارة متهور، اليوم الجمعة، إلى وقوع حادث مروري مروع، حيث انقلبت سيارته وتسببت في انقلاب سيارة أخرى كانت تسير في مسارها الصحيح.

و ” أظهر ” مقطع فيديو نشره حساب الرسمي للمرور السعودي، أن السيارة المخالفة ذات اللون الأحمر، كان قائدها يقودها بسرعة عالية ويمارس المراوغة بين السيارات المتحركة، إضافة إلى أنه حاول التجاوز بين السيارات لينتقل للمسار الأيسر، إلا أنه لم يستطع السيطرة على سيارته.

وأشار ” الفيديو ” ، إلى اصطدام السيارة نتيجة لذلك بالحواجز الإسمنتية بقوة وانقلبت، وتسبب انقلابها في صدم السيارة التي صورت المقطع، فانقلبت هي الأخرى، وسمع صوت قائدها يصرخ، فيما كشفت صورة الأضرار الشديدة التي حلت بالسيارة الحمراء.

ومن جانبه طالب ” المرور السعودي ” قائدي المركبات الالتزام بالأنظمة المرورية، وذلك للحفاظ على سلامة المواطنين أمانًا لهم ولمن في الطريق.