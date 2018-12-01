بالصور.. بحضوره المذهل وردود أفعاله.. ولي العهد يخطف اهتمام الإعلام العالمي في قمة الـ20

بوينس آيرس(صدى):

خطف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الأضواء واهتمام الإعلام العالمي، بمشاركته وحضوره المذهل في قمة العشرين التي انعقدت أمس الجمعة، في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وانشغلت وسائل الإعلام العالمية، بتغطية لقاءات وردود أفعال سمو ولي العهد حيث وثَّقت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو هذه اللقاءات وتم نشرها على مستوى عالمي.

وكان لقاء ولي العهد بالرئيس الروسي فيلادمير بوتين، على رأس هذه المواقف حيث ظهر الاثنان وكأنهما صديقين حيث تصافحا بحميمية، كما كان رد فعل وزير خارجية تركيا الأحمق تجاه هذا الموقف فضيحة لدولته لكونه لا يخرج من مسؤول كبير.

وفي لقطة أخرى، كتب بالقمة أن السعودية تعتبر من الدول المؤسسة لمجموعة العشرين وشاركت فيها منذ أول اجتماع عقد عام 2008، وقد اجتاحت هذه الصورة وسائل الإعلام.

كما كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن حجم ترحيب قادة العالم في قمة العشرين بسمو ولي العهد، حيث أكدت أن قادة العالم رحّبوا به بحرارة، حيث التقي رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان، ورئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو، على هامش القمة.

وخلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء الدول بعد انتهاء الجلسة العامة، رحَّب عدد من الرؤساء ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد.

كما التقى سمو ولي العهد، بعدد من زعماء العالم ومنهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تبادل معاه بعض العبارات الودية في الجلسة الافتتاحية للقمة، وكذك التقى رئيس جنوب أفريقيا، و نائب الرئيس الإندونيسي، وكذلك الرئيس الصيني، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.