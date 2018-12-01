رجل يتزوج فتاة حاملًا و يكتشف بعدها بـ 6 سنوات

القاهرة(صدى):

أقام رجل دعوى إنكار نسب طفله من طليقته، وذلك بعد اكتشافه أنه تزوجها وهي حامل وأنها أخفت عنه الأمر.

وقال ” الزوج ” ، في دعواه إنه تزوج طليقته منذ 6 سنوات، وبعد 7 أشهر أنجبت طفلاً ونسبته إليه، وفوجئ بمسجل خطر يتصل به ويهدده ويحاول ابتزازه ويتهمه بأنه زوَّر في أوراق رسمية بنسب الطفل لنفسه رغم أنه ليس ابنه وليس من صلبه، وأجرى تحاليل إثبات النسب DNA، حتى يتأكد من صحة كلام هذا الرجل.

وأضاف ” الزوج ” ، في دعواه أنه اكتشف أن الطفل فعلاً ليس من صلبه، وأن طليقته خدعته وادعت أنها أنجبت بعد 7 أشهر رغم أنه تزوجها وهي حامل منذ شهرين.

وقررت ” محكمة الأسرة ” ، انتداب لجنة طبية لبيان ما إذا كان الطفل ابن الزوج أم لا، وأصدرت تقريرها باستحالة أن تكون هناك أي علاقة نسب بين الزوج والطفل، وبناء عليه طلب الزوج إلغاء نسب الطفل إليه وحذف اسمه من شهادة ميلاده وكل المعاملات الرسمية، لتأمر المحكمة بتأجيل القضية للنطق بالحكم.