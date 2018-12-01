أحمد البوق يوضح حقيقة مقطع الأسد المتواجد بجبال المملكة

عادل الحربي(صدى):

أوضح ” أحمد البوق ” المتخصص في مجال البيئة وسلوك حيوان، اليوم الجمعة، حقيقة المقطع المنتشر على وسائل التواصل بوجود أسد في المملكة، مؤكدًا أن الأسد الموجود بالمقطع أسد إفريقي.

وقال ” البوق ” ، إن المقطع من خارج السعودية، وتم فبركته كما هي العادة في كثير من وسائط التواصل الاجتماعي؛ وذلك لإثارة البلبلة والذعر بين الناس.

وأوضح ” البوق ” ، أن هناك احتمال أن يكون مربَّى في الأسر في إحدى المجموعات الخاصة، وخرج من عرينه لأي سبب.

وأضاف ” البوق ” ، أن الأسد العربي أقرب للأسد الآسيوي، وهو أصغر حجمًا من مثيله الإفريقي، وقد انقرض من السعودية والجزيرة العربية بشكل عام منذ ما يزيد على القرن، ويوجد الآسيوي حاليًا في محمية جير ناشيونال بارك في شمال غرب الهند، وهو المكان الوحيد في العالم الذي ما زالت به الأسود الآسيوية في البرية.

وختم ” البوق ” قائلًا: أن الأسود تفضل البيئات المنخفضة والمفتوحة، وتتجنب البيئات الجبلية نظرًا لكبر حجمها، وثقل حركتها، وآلياتها في الصيد التي تعتمد على مطاردة الفرائس، وهذا تحده البيئات الجبلية.