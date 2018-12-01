بعد ساعات من تلقي البلاغ.. قوات أمن الطرق بمكة تضبط سارق شاحنة

نايف السالم(صدى):

ضبط رجال القوة الخاصة لأمن الطرق، بمنطقة مكة المكرمة، شاحنة من نوع فولفو، كانت قد تعرضت للسرقة، أثناء سيرها باتجاه المدينة بعد كوبري بريمان.

وأوقفت إحدى دوريات القوة الخاصة لأمن الطرق الشاحنة واتضح أنها بقيادة مواطن، ولا يحمل إثباتات تخصه، وبتفتيش الشاحنة اتضح أن هناك تلفيات تحت الدريكسيون، تدل على أن الشاحنة تعرضت للسرقة والتشغيل.

وتسلم مركز شرطة عسفان الشاحنة المفقودة، بعد ساعات من تلقي مركز العمليات الموحدة بلاغًا عن تعرُّض شاحنة للسرقة داخل جدة؛ فتم تمرير البلاغ للجهات الأمنية التي على الفور بدأت بالبحث عن الشاحنة.

وحرر محضر بالحادثة، وتم تسليم الحالة إلى قسم شرطة عسفان.