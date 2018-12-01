بالفيديو.. ” المطلق ” يجيز الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر ويوضح السبب
أجاز الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، جمع صلاة ” الجمعة ” مع صلاة العصر.
وعلّل ” المطلق ” خلال برنامجه الأسبوعي ” استديو الجمعة ” المذاع على إذاعة ” نداء الإسلام ” ، فتواه قائلًا: ” أننا أصبحنا لا نصلي الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر ” .
وقال المطلق ردًا على سؤال لأحد المتصلين عن جمعه بين الجمعة والعصر: ” جائز إن شاء الله. أنت صليت الجمعة، ثم جمعت معها العصر. إن شاء الله الصحيح أنه يجوز؛ لأننا أصبحنا لا نصلي الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر ” .
واستطرد: ” لكننا أصبحنا لا نصلي الجمعة إلا بعد دخول وقت الظهر؛ فالصحيح والراجح عندي أنه – إن شاء الله – يجوز الجمع، وهو مذهب الشافعي ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59406 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير ياشيخ ، منكم نستفيد طال عمرك بطاعته سبحانه ,, آمين ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38997 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله يتقبل🤗