وزير خارجية البحرين عن ولي العهد: ” نفخر بك يا أسد الجزيرة “

المنامة(صدى):

أشاد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، بمشاركة وحضور سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، في قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

ونشر الوزير البحريني مقطع فيديو لولي العهد خلال مشاركته في القمة، عبر موقع ” تويتر ” ، معلقًا : ” نفخر بك يا أسد الجزيرة؛ فأنت خير من يمثلنا ” .

وشهد انطلاق قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ولقائه العديد من زعماء العالم وعلى رأسهم دونالد ترامب وفيلادمير بوتين.