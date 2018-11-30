بالصور.. موقف طريق لسقوط الشعر المستعار لرجل في الملاهي

لندن(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الجمعة، موقف مضحك لرجل يسقط شعره المستعار أثناء ركوبه لعبة البندول وتعلقه في السماء.

وأوضحت ” صحيفة ديلي ميل ” البريطانية، التي نشرت الفيديو أن الرجل وهو من الصين، كان يرتدي شعرًا مستعارًا وذهب في جولة لحديقة الملاهي، وعندما استقل لعبة البندول التي تتأرجح من أعلى إلى أسفل سقط شعره على الأرض.

وبيّن ” الفيديو ” ، مجموعة من زوار حديقة الملاهي الصينية وهم يصرخون أثناء ركوبهم لعبة البندول، وعندما يرتفع قرص اللعبة إلى أعلى تطاير شعر الرجل من رأسه وهبط على الأرض، ثم تتوقف اللعبة وينزل منها الرجل ليبحث عن شعره.

وأشارت ” الصحيفة ” إلى أن إحدى السيدات عثرت على الشعر المستعار وأعطته لصاحبه الذي ضحك كثيرا ثم شكرها.