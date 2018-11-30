32 لاعبًا يخوضون غدًا السبت التصفيات النهائية لبطولة الهيئة للألعاب الإلكترونية

نواف السالم(صدى):

سيخوض 32 لاعبًا غدًا السبت، ختام منافسات بطولة الهيئة العامة للرياضة للألعاب الإلكترونية، التي تنظمها الهيئة.

وانطلقت أحداث البطولة في الصالة الخضراء بمدينة الدمام، الخميس الماضي، وسط دعم واهتمام مباشر من معالي رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.

وتقدم للبطولة 21580 لاعبًا، شارك من بينهم 1024 فقط، من مختلف الفئات العمرية، بدءًا من عمر 13 عامًا تنافسوا في بطولة FIFA19 بنظام خروج المغلوب، وتأهل بنهاية اليوم الثاني 32 لاعبًا الذين سيخوضون غدًا غمار التصفيات النهائية.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة، رصدت جوائز مالية لهذه البطولة وصلت إلى 690 ألف ريال للفائزين من المركز الأول وحتى الثامن، حيث سيحصل صاحب المرتبة الأولى على مبلغ 300 ألف ريال، فيما سيكون نصيب صاحب المركز الثاني مبلغ 200 ألف ريال، على أن يحصل صاحب المرتبة الثالثة على مبلغ 100 ألف ريال، أما صاحب المركز الرابع فسيحصل على مبلغ 50 ألف ريال، أما أصحاب المراكز من الخامس وحتى الثامن فسيحصلون على مبلغ 10 آلاف ريال.