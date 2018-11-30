نشر : منذ 55 دقيقة 796 6 صدى سبورت ملخص مباراة الأهلي والفيحاء – دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين الوسوم:الاهلي, الفيحاء
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11739 ] نشر منذ 52 دقيقة
امنعونا من الملخص😊😣😂فرض ضاعت كثيرلنا حظ الاهلي سيئ الليله مره😁
أبو سليمان[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 35 دقيقة
هذا مستوى الأهلي😛😛😛😛
أبو فهد[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 31 دقيقة
الأهلي يفوز بس ع الفرق الصغيرة، ومباراة الإتحاد مو مقياس الإتحاد يعاني والكل يعرف ،لو لعب مع فريق من الدرجة الثانية يكسبه😌
المدفعية الإتفاقية[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 21 دقيقة
هههههه تعادل مع الفيحاء والله هذا مستواكم يالطحالب🤢🤢
هلالي[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 18 دقيقة
الدوري للموج الهائج وانتوا تقاتلوا على المركز الثاني😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11739 ] نشر منذ 8 دقائق
لعلمكم ينخاف على الاهلي من فرق الوسط مو منكم يا البقيه والله☺👌😂لآن الاهلي عدور نفسه امامهم تساهل وبرود👌ولا تنسون كمان الفيحاء جلدكم العام كل ابوكم😊😂الآهلي الليله لو لا رعونه المهاجمين وسوء الطالع كانت على الاقل 4 اهداف👍