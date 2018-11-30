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  3. ملخص مباراة الأهلي والفيحاء – دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين

ملخص مباراة الأهلي والفيحاء – دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين




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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11739 ] نشر منذ 52 دقيقة

امنعونا من الملخص😊😣😂فرض ضاعت كثيرلنا حظ الاهلي سيئ الليله مره😁

[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 35 دقيقة

هذا مستوى الأهلي😛😛😛😛

[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 31 دقيقة

الأهلي يفوز بس ع الفرق الصغيرة، ومباراة الإتحاد مو مقياس الإتحاد يعاني والكل يعرف ،لو لعب مع فريق من الدرجة الثانية يكسبه😌

[ عدد التعليقات: 74 ] نشر منذ 21 دقيقة

هههههه تعادل مع الفيحاء والله هذا مستواكم يالطحالب🤢🤢

[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 18 دقيقة

الدوري للموج الهائج وانتوا تقاتلوا على المركز الثاني😂😂

[ عدد التعليقات: 11739 ] نشر منذ 8 دقائق

لعلمكم ينخاف على الاهلي من فرق الوسط مو منكم يا البقيه والله☺👌😂لآن الاهلي عدور نفسه امامهم تساهل وبرود👌ولا تنسون كمان الفيحاء جلدكم العام كل ابوكم😊😂الآهلي الليله لو لا رعونه المهاجمين وسوء الطالع كانت على الاقل 4 اهداف👍

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