ترامب يتبادل عبارات ودية مع ولي العهد بقمة الـ20

بوينس آيرس(صدى):

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبارات ودية مع صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، حسبما أعلن البيت الأبيض.

وتابع البيت الأبيض أنه لم يجر مناقشات بينهم، وأن العبارات الودية التي تبادلها مع سمو ولي العهد، في الجلسة الافتتاحية بقمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، كانت ” مثلما فعل مع كل زعيم حضر تقريبًا ” .

وقال ترامب: ” لم يكن لدينا أي نقاش، لم يكن لدينا شيء ” .

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، عقد عدة لقاءات مع زعماء العالم على هامش قمة العشرين، التي بدأت أعمالها أمس الخميس، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.