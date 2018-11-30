بالفيديو.. مصافحة ولي العهد وبوتين تثير ضجة عالمية.. ” ضحك وعناق وهاي فايف “
أثارت مصافحة الرئيس الرئيس فيلادمير بوتين، لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة الـ20، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، تحت عنوان ” عناق وضحك وهاي فايف بين محمد بن سلمان وبوتين ” .
البداية، في صحيفة الإندبندنت البريطانية، التي نشرت الفيديو الذي يجمع الزعيمين على صفحتها الرسمية في ” تويتر ” ، بعنوان : ” بوتين ومحمد بن سلمان.. عناق وضحك في قمة العشرين ” .
وكذلك نشرت قناة ” NBC NEWS ” ، الفيديو على ” تويتر ” بصيغة ” GIF ” ، وعنونته بـ : ” عناق وضحك بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين ” .
وكذلك نشرت ” BBC NEWS ” ، الفيديو وكتبت العنوان: ” هاي فايف بين محمد بن سلمان وبوتين ” .
أما ” رويترز ” فقد نشرت الفيديو على صفحتها في تويتر وكتبت عنوان ” بوتين والأمير محمد بن سلمان يتبادلان الضحكات في قمة العشرين ” .
وانطلقت اليوم، أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آريس، بمشاركة سمو ولي العهد، الذي ينتظر أن يجمعه لقاءًا برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وشهد افتتاح أعمال مجموعة الـ20، موقفًا طريفًا وعفويًا بين سموّه والرئيس الروسي وهما يمزحان مع بعضهما البعض ما يدل على صداقتهما.
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Putin and Mohammad bin Salman embrace and laugh at G20 summit pic.twitter.com/jHHxQQFAh4
— The Independent (@Independent) November 30, 2018
Russian President Putin and Saudi Crown Prince bin Salman embrace and laugh at the G20 in Argentina. pic.twitter.com/DtyNK6RwhI
— NBC News (@NBCNews) November 30, 2018
High five between Russia's President Putin and Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman at the G20https://t.co/q0Z9qmye51 pic.twitter.com/uVC4pfggwu
— BBC News (World) (@BBCWorld) November 30, 2018
Putin and Saudi crown prince share a joke at #G20 pic.twitter.com/ZKPQBTAuk1
— Reuters Top News (@Reuters) November 30, 2018
Watch Vladimir Putin and Crown Prince Mohammed bin Salman embrace at the G-20 https://t.co/ljWCQzYCw9 pic.twitter.com/KP0GAzkR1X
— TIME (@TIME) November 30, 2018
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 3001 ] نشر منذ 45 دقيقة
من يكفكف دموووووع الأذناب من قهرهم
موتوا بغيضكم ياكلااااااب ههههه😆😆
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 28 دقيقة
هذا شئ يقهر والله تمنيت أن ولي العهد حفظه الله أن مايسلم على هاالحثالة الروسي قاتل الأبرياء في سوريا الحبيبة أرض الشهداء الأشراف.