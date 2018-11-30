بالفيديو.. مصافحة ولي العهد وبوتين تثير ضجة عالمية.. ” ضحك وعناق وهاي فايف “

لندن(صدى):

أثارت مصافحة الرئيس الرئيس فيلادمير بوتين، لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قمة الـ20، اهتمام وسائل الإعلام العالمية، تحت عنوان ” عناق وضحك وهاي فايف بين محمد بن سلمان وبوتين ” .

البداية، في صحيفة الإندبندنت البريطانية، التي نشرت الفيديو الذي يجمع الزعيمين على صفحتها الرسمية في ” تويتر ” ، بعنوان : ” بوتين ومحمد بن سلمان.. عناق وضحك في قمة العشرين ” .

وكذلك نشرت قناة ” NBC NEWS ” ، الفيديو على ” تويتر ” بصيغة ” GIF ” ، وعنونته بـ : ” عناق وضحك بين الرئيس الروسي والأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين في الأرجنتين ” .

وكذلك نشرت ” BBC NEWS ” ، الفيديو وكتبت العنوان: ” هاي فايف بين محمد بن سلمان وبوتين ” .

أما ” رويترز ” فقد نشرت الفيديو على صفحتها في تويتر وكتبت عنوان ” بوتين والأمير محمد بن سلمان يتبادلان الضحكات في قمة العشرين ” .

وانطلقت اليوم، أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آريس، بمشاركة سمو ولي العهد، الذي ينتظر أن يجمعه لقاءًا برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وكذلك لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشهد افتتاح أعمال مجموعة الـ20، موقفًا طريفًا وعفويًا بين سموّه والرئيس الروسي وهما يمزحان مع بعضهما البعض ما يدل على صداقتهما.

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