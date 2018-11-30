بالفيديو.. ” تعليم القويعية ” يوفر مليون ريال سنويًا

علي القحطاني(صدى):

أعرب وزير التعليم، الدكتور أحمد بن محمد العيسى، عن إعجابه بنتائج، إدارة التعليم بمحافظة القويعية؛ بعد توفيرها مليون ريال سنويًا بفضل الترشيد في شراء الأثاث والأجهزة الجديدة وإصلاح القديم والمعطل منها.

وقدم الوزير الشكر والتقدير لإدارة تعليم القويعية؛ لتميزهم في تفعيل مبادرة مشروع ” مستودعات بلا رجيع ” بمرحلتها الثانية، بهدف إعادة تأهيل التجهيزات المدرسية بمشاركة كوادر مهنية سعودية، خدمةً للطلاب والطالبات وإسهامًا في ترشيد الإنفاق.

وكشف مدير التعليم بالقويعية، الدكتور عبدالله الظافري، عن نتائج المبادرة، قائلًا: بدأنا العمل على تدوير الأثاث والاستفادة منه، ومن ثم إعادته للمدارس، في السابق كانت تعود متهالكة تحت مسمى ” تالف ” ، وتحتاج المدارس إلى وقت طويل لطلب البديل، وتم تأمين 1900 مقعد وطاولة للطلاب، والتي تم توزيعها لأكثر من 50 مدرسة، بالإضافة إلى صيانة أكثر من 50 مكتبًا للمعلمين وزعت على 15 مدرسة، وأكثر من 100 جهاز حاسب آلي وطابعات وآلات تصوير، و60 طقم أثاث من أطقم كنب المكاتب.