ضبط 2738 مركبة مخالفة وقف أصحابها بالأماكن المخصصة لذوي الهمم

عادل الحربي(صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم الجمعة، 2738 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن العمل الميداني التي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة؛ لضبط المركبات المخالفة ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأهابت إدارات المرور، الجميع بالتعاون وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.