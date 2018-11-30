إصابة مواطن ووافدة إثر تعرض منزل سكني لمقذوف حوثي بجازان

جازان(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت صباح اليوم الجمعة الموافق 22 / 3 / 1440 هـ.

بلاغاً عن تعرض أحد الأعيان المدنية وهو عبارة عن منزل سكني بمحافظة صامطة، لمقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الاراضي اليمنية، مما نتج عنه إصابة امرأة من الجنسية اليمنية، ومواطن ، حيث تم نقلهما إلى المستشفى ، ومباشرة تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات . والله ولي التوفيق