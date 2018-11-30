بالفيديو والصور.. ولي العهد يلتقي زعماء العالم على هامش قمة الـ20

بوينس آيرس(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس جنوب أفريقيا على هامش انعقاد قمة العشرين.

كما التقى سموّه نائب الرئيس الإندونيسي، وكذلك الرئيس الصيني على هامش انعقاد القمة، اليوم الجمعة.

وانطلقت اليوم، أعمال قمة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس آريس، حيث التقى سمو ولي العهد بالرئيس الروسي فيلادمير بوتين.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يجمع لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد، وكذلك لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.