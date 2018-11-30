بالفيديو.. الكشف عن طبيعة إصابة سالم الدوسري

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية، إن إصابة، سالم الدوسري، نجم نادي الهلال، خلال لقاء فريقه أمام النفط العراقي في إياب دور الـ16 من البطولة العربية، اليوم الجمعة، هي عبارة عن كدمة في الفخذ.

وأكدت التقارير أن الإصابة لن تعيقه عن التواجد في مباراة النصر المقبلة.

يذكر أن مباراة الهلال والنفط العراقي قد انتهت اليوم الجمعة بنتيجة 2-0 لصالح زعيم الرياض ليضمن تأهله للدور التالي من كأس زايد للأندية الأبطال.