” كورتيج ” سيارة الرئيس بوتن تخطف الأنظار بقمة العشرين

بوينس آيرس(صدى):

تابعت وسائل الإعلام الأرجنتينية، اليوم الجمعة، عن كثب سيارات الرؤساء وممثلي الدول الحاضرين لقمة العشرين، وخاصة سيارتي الرئيسين الأمريكي والروسي، وسلطت الضوء أكثر على سيارة الرئيس ” بوتين ” موديل ” كورتيج ” .

ووصلت سيارة الرئيس الروسي ” بوتين ” ، إلى بوينس آيرس قُبيل بدء القمة ووُصفت بأنها ملجأ متنقل على عجلات، فهي مقاومة للرصاص من العيار الثقيل والمتفجرات، إلا أن باقي معلومات السيارة تبقى سرية.

وظهرت سيارة ” كورتيج ” للمرة الأولى في حفل تسليم الرئاسة إلى بوتين في عام 2018، بعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، واصطحبها معه إلى مطار هلسنكي على متن طائرة ” إيل-76 ” ، عند زيارته إلى العاصمة الفنلندية.

والجدير بالذكر أن ” كورتيج ” ، من إنتاج معهد الأبحاث الروسي ” نامي ” مع شركة سولرز الروسية لصناعة السيارات، وهي ذات تصميم راقٍ، داخليًا وخارجيًا، وقدرات فنية وأمنية عالية.