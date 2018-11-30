” كورتيج ” سيارة الرئيس بوتن تخطف الأنظار بقمة العشرين
تابعت وسائل الإعلام الأرجنتينية، اليوم الجمعة، عن كثب سيارات الرؤساء وممثلي الدول الحاضرين لقمة العشرين، وخاصة سيارتي الرئيسين الأمريكي والروسي، وسلطت الضوء أكثر على سيارة الرئيس ” بوتين ” موديل ” كورتيج ” .
ووصلت سيارة الرئيس الروسي ” بوتين ” ، إلى بوينس آيرس قُبيل بدء القمة ووُصفت بأنها ملجأ متنقل على عجلات، فهي مقاومة للرصاص من العيار الثقيل والمتفجرات، إلا أن باقي معلومات السيارة تبقى سرية.
وظهرت سيارة ” كورتيج ” للمرة الأولى في حفل تسليم الرئاسة إلى بوتين في عام 2018، بعد فوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية، واصطحبها معه إلى مطار هلسنكي على متن طائرة ” إيل-76 ” ، عند زيارته إلى العاصمة الفنلندية.
والجدير بالذكر أن ” كورتيج ” ، من إنتاج معهد الأبحاث الروسي ” نامي ” مع شركة سولرز الروسية لصناعة السيارات، وهي ذات تصميم راقٍ، داخليًا وخارجيًا، وقدرات فنية وأمنية عالية.
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