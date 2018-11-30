بالصور.. هكذا رحّب قادة العالم بسمو ولي العهد في قمة الـ20

لندن(صدى):

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن حجم ترحيب قادة العالم في قمة العشرين بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، والذي يرأس الوفد السعودي في G20.

وأوضحت التقارير، أن قادة العالم رحّبوا بحرار بسمو ولي العهد، حيث التقي رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-ان، ورئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو، على هامش القمة.

وذكرت التقارير بشكل خاص، الحديث الباسم بين سموّه والرئيس الروسي فيلادمير بوتين والمصافحة الحميمية بينهما خلال الجلسة العامة الأولى للقمة، وكذلك مصافحة رئيس جنوب أفريقيا.

وخلال التقاط الصورة الجماعية لزعماء الدول بعد انتهاء الجلسة العامة، رحَّب عدد من الرؤساء ومن بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بولي العهد.

يشار إلى أنه من المنتظر أن يجمع لقاء مرتقب بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وولي العهد، وكذلك لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما يتوقع أن يكون هناك لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.