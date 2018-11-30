مسن يدهس ذئبًا بمركبته لافتراسه 10 من أغنامه في قرية الغيثاء

عبدالعزيز القثامي(صدى):

دهس مواطن مسن، ذئبًا؛ بعد افتراسه عددًا من رؤوس الأغنام التي يمتلكها في قرية الغيثاء شمالي الطائف.

وتفصيلًا، ترصد العم زراق بن مرزوق الذيابي، ذئب؛ لافتراسه 10 من أغنامه، بعد مهاجمتها ليلاً في حظيرتها، وبعد بحث عم مرزوق عليه لاحظه أثناء تجواله بمركبته في المنطقة؛ فتابعه حتى دهسه، وظل تحت إطارات مركبته متخلصًا منه.

يذكر أن العم الذيابي كان قد تخلص من ذئب قبل ستة أشهر بعد أن واجهه، وقتله بضربة فأس على رأسه؛ ما يعني أن المنطقة قد يتكاثر فيها هذا النوع من الحيوانات المفترسة.