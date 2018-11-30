مسن يدهس ذئبًا بمركبته لافتراسه 10 من أغنامه في قرية الغيثاء
دهس مواطن مسن، ذئبًا؛ بعد افتراسه عددًا من رؤوس الأغنام التي يمتلكها في قرية الغيثاء شمالي الطائف.
وتفصيلًا، ترصد العم زراق بن مرزوق الذيابي، ذئب؛ لافتراسه 10 من أغنامه، بعد مهاجمتها ليلاً في حظيرتها، وبعد بحث عم مرزوق عليه لاحظه أثناء تجواله بمركبته في المنطقة؛ فتابعه حتى دهسه، وظل تحت إطارات مركبته متخلصًا منه.
يذكر أن العم الذيابي كان قد تخلص من ذئب قبل ستة أشهر بعد أن واجهه، وقتله بضربة فأس على رأسه؛ ما يعني أن المنطقة قد يتكاثر فيها هذا النوع من الحيوانات المفترسة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين
على القوة يا شيبة
ومعوض خير
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11739 ] نشر منذ 1 ساعة
اخذ حقه من الذيب بنفسه💪😊😂الغنم غالي حيل على الشيبان☺😁الله يسعدهم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59385 ] نشر منذ 39 دقيقة
كفو ياعود بروح الشباب ، بل قليل من الشباب من يفعل فعلك ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38990 ] نشر منذ 35 دقيقة
طيب وش يدريك أنه نفس الذئب الي أكل غنمك
ولا طبقت المثل الي يقول
فيه ولا في ابن عمه🤣🤣🤣🤣🤣🤣