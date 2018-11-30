بالفيديو.. ” المعارك ” يكشف ماذا يشمل التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص

حمود العنزي(صدى):

حدّد الأستاذ ياسر المعارك، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، قنوات تواصل لأي عامل بالقطاع الخاص – سواء سعودي أو غير سعودي – وليس لديه تأمين.

وأوضح ” المعارك ” خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن قنوات الاتصال تتضمن: الهاتف الموحد 920001177، وكذلك من خلال التطبيق الذكي، وقنوات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجاب عن سؤال ماذا يشمل التأمين الصحي على السعودي العامل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التأمين ” الوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي ” يضم حزمة من المنافع الموحدة.

وأكد أن الشركة التي سوف ترفض التأمين على السعوديين العاملين بها أو بعض أفراد أسرهم سوف يتم الرفع لوزارة العمل لوقف خدماتها وإلزام أصحابها بدفع قيمة التأمين على الموظف السعودي.

وأضاف : ” الآن تم ربط قاعدة الأحوال المدنية بقاعدة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وكل صاحب عمل مطالب بالتأمين على جميع السعوديين العاملين لديه مع اسرهم ” .

أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني

الآن تم ربط قاعدة الأحوال المدنية بقاعدة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وكل صاحب عمل مطالب بالتأمين على جميع السعوديين العاملين لديه مع اسرهم..@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/j6qILRN1mW — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018

أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني

الشركة التي سوف ترفض التامين على السعوديين العاملين بها أو بعض أفراد اسرهم سوف يتم الرفع لوزارة العمل لوقف خدماتها وإلزام أصحابها بدفع قيمة التأمين على الموظف السعودي.@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/0yGOWRhten — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018

أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني

أي عامل بالقطاع الخاص – سواء سعودي او غير سعودي – ما عنده تأمين يكلمنا عبر القنوات التالية…@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/GcCPpGSWEq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018