بالفيديو.. ” المعارك ” يكشف ماذا يشمل التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص
حدّد الأستاذ ياسر المعارك، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، قنوات تواصل لأي عامل بالقطاع الخاص – سواء سعودي أو غير سعودي – وليس لديه تأمين.
وأوضح ” المعارك ” خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن قنوات الاتصال تتضمن: الهاتف الموحد 920001177، وكذلك من خلال التطبيق الذكي، وقنوات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي.
وأجاب عن سؤال ماذا يشمل التأمين الصحي على السعودي العامل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التأمين ” الوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي ” يضم حزمة من المنافع الموحدة.
وأكد أن الشركة التي سوف ترفض التأمين على السعوديين العاملين بها أو بعض أفراد أسرهم سوف يتم الرفع لوزارة العمل لوقف خدماتها وإلزام أصحابها بدفع قيمة التأمين على الموظف السعودي.
وأضاف : ” الآن تم ربط قاعدة الأحوال المدنية بقاعدة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وكل صاحب عمل مطالب بالتأمين على جميع السعوديين العاملين لديه مع اسرهم ” .
أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني
الآن تم ربط قاعدة الأحوال المدنية بقاعدة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وكل صاحب عمل مطالب بالتأمين على جميع السعوديين العاملين لديه مع اسرهم..@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/j6qILRN1mW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018
أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني
الشركة التي سوف ترفض التامين على السعوديين العاملين بها أو بعض أفراد اسرهم سوف يتم الرفع لوزارة العمل لوقف خدماتها وإلزام أصحابها بدفع قيمة التأمين على الموظف السعودي.@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/0yGOWRhten
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018
أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني
أي عامل بالقطاع الخاص – سواء سعودي او غير سعودي – ما عنده تأمين يكلمنا عبر القنوات التالية…@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/GcCPpGSWEq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018
التأمين الصحي على السعودي العامل بالقطاع الخاص.. ماذا يشمل؟
أ. ياسر المعارك – المتحدِّث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني يجيب@yaser_almaarek#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/GdUNbEl4fr
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 30, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين
شركات التأمين يبيلهم من يعاركهم يا المعارك
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 38 دقيقة
طيب لماذا لايكون للإنسان البسيط أو معدوم الدخل ضمان صحي مجاني كدول العالم الكبيرة مثل فرنسا وامريكا وباقي الدول المتحضرة !؟ يكاد عقلي وقلبي ينفجر من شدة القهر والظلم ماادري ليش ألي يشتغل باالقطاع الحكومي والخاص هم الذين محظوظين فقط أما المواطنين ألي يعيشون حياة صعبة ومؤلمة ولايجدون علاج وخدمة جيدة مالهم ضمان صحي مجاني!؟ اتمنى ان الدولة حفظها الله ورعاها تضع لناس وخاصة ذوي الطبقة الفقيرة ضمان صحي مجاني.