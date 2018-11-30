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بالفيديو.. ” المعارك ” يكشف ماذا يشمل التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص

بالفيديو.. ” المعارك ” يكشف ماذا يشمل التأمين الصحي للعاملين بالقطاع الخاص
حمود العنزي(صدى):

حدّد الأستاذ ياسر المعارك، المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، قنوات تواصل لأي عامل بالقطاع الخاص – سواء سعودي أو غير سعودي – وليس لديه تأمين.

وأوضح ” المعارك ” خلال لقاءه ببرنامج ” يا هلا ” ، أن قنوات الاتصال تتضمن: الهاتف الموحد 920001177، وكذلك من خلال التطبيق الذكي، وقنوات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأجاب عن سؤال ماذا يشمل التأمين الصحي على السعودي العامل بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التأمين ” الوثيقة الموحدة لمجلس الضمان الصحي ” يضم حزمة من المنافع الموحدة.

وأكد أن الشركة التي سوف ترفض التأمين على السعوديين العاملين بها أو بعض أفراد أسرهم سوف يتم الرفع لوزارة العمل لوقف خدماتها وإلزام أصحابها بدفع قيمة التأمين على الموظف السعودي.

وأضاف : ” الآن تم ربط قاعدة الأحوال المدنية بقاعدة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وكل صاحب عمل مطالب بالتأمين على جميع السعوديين العاملين لديه مع اسرهم ” .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين

شركات التأمين يبيلهم من يعاركهم يا المعارك

[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 38 دقيقة

طيب لماذا لايكون للإنسان البسيط أو معدوم الدخل ضمان صحي مجاني كدول العالم الكبيرة مثل فرنسا وامريكا وباقي الدول المتحضرة !؟ يكاد عقلي وقلبي ينفجر من شدة القهر والظلم ماادري ليش ألي يشتغل باالقطاع الحكومي والخاص هم الذين محظوظين فقط أما المواطنين ألي يعيشون حياة صعبة ومؤلمة ولايجدون علاج وخدمة جيدة مالهم ضمان صحي مجاني!؟ اتمنى ان الدولة حفظها الله ورعاها تضع لناس وخاصة ذوي الطبقة الفقيرة ضمان صحي مجاني.

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