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بالفيديو.. السيول تجرف برميل المندي في الديسة بتبوك

بالفيديو.. السيول تجرف برميل المندي في الديسة بتبوك
محمود البلوي(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، برميل المندي وقد جرفته السيول في قرية الديسة بتبوك، اليوم الجمعة.

ونشر عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” برميل المندي وصل مع السيل كما وصلني ” .

كما نشر ” الحصيني ” مقطعًا آخر للسيول في ينبع، قائلًا : ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار اللهم صيباً نافعاً شاهد سيول تلعة نزا. شمال شرق ينبع اليوم الجمعة كما وصلني ” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين

استغفرالله واتوب اليه

[ عدد التعليقات: 59385 ] نشر منذ 32 دقيقة

استغفر الله وأتوب إليه ,,

,, اللهم صيباً نافعاً .. آمين ,,

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