بالفيديو.. السيول تجرف برميل المندي في الديسة بتبوك
وثَّق مقطع فيديو، برميل المندي وقد جرفته السيول في قرية الديسة بتبوك، اليوم الجمعة.
ونشر عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” برميل المندي وصل مع السيل كما وصلني ” .
كما نشر ” الحصيني ” مقطعًا آخر للسيول في ينبع، قائلًا : ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار اللهم صيباً نافعاً شاهد سيول تلعة نزا. شمال شرق ينبع اليوم الجمعة كما وصلني ” .
أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار
اللهم صيباً نافعاً
الديسة تبوك
برميل المندي وصل مع السيل 😂😂😂 كما وصلني pic.twitter.com/Ewmy0CLJ3u
— عبدالعزيز الحصيني (@A__alhussaini) November 30, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفرالله واتوب اليه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59385 ] نشر منذ 32 دقيقة
استغفر الله وأتوب إليه ,,
,, اللهم صيباً نافعاً .. آمين ,,