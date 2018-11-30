بالفيديو.. السيول تجرف برميل المندي في الديسة بتبوك

محمود البلوي(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، برميل المندي وقد جرفته السيول في قرية الديسة بتبوك، اليوم الجمعة.

ونشر عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، الفيديو عبر موقع ” تويتر ” ، قائلًا : ” برميل المندي وصل مع السيل كما وصلني ” .

كما نشر ” الحصيني ” مقطعًا آخر للسيول في ينبع، قائلًا : ” أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار اللهم صيباً نافعاً شاهد سيول تلعة نزا. شمال شرق ينبع اليوم الجمعة كما وصلني ” .