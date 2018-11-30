بالفيديو.. ضجة عارمة لوضع الفار بثلاجة في أحد مباريات الدوري الإماراتي

طلال الغامدي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الجمعة، لقطة طريفة شهدتها مباراة فريقي ” عجمان و الوحدة ” في دوري الخليج العربي الإماراتي، حيث وضع جهاز تقنية الفيديو الـ ” VAR ” داخل ثلاجة.

وأظهر ” الفيديو ” ، حكم اللقاء الذي انتهى بفوز فريق الوحدة بهدفين مقابل هدف لعجمان، يتوقَّف عند الجهاز الذي وضع داخل ” آيس بوكس ” ، مما أدي إلى وجود العديد من التعليقات بين المغردين الذين انقسموا ما بين ساخرٍ ومنتقد.

وأثار ” الفيديو ” ، استياء وتعجب الكثير، وعلق الإعلامي الإماراتي ” عدنان حمد ” قائلًا: ” هذه اللقطة لا تليق، وما حدث مصيبة، ويجب أن يتم محاسبة المسؤول عن هذه اللقطة الغريبة في الملاعب الإماراتية ” .