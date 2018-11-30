بعد اجتزائها لقاء ولي العهد وبوتين.. بن مساعد لـ الجزيرة: الصفعات على الهواء أشد ألمًا
سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من قناة الجزيرة القطرية بعدما اجتزأت البث المباشر لقمة العشرين، عندما رصدت الكاميرات حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فيلادمير بوتين.
وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نصيحة للجزيرة لا تعلقوا على نقل مباشر فالصفعات على الهواء أشد ألمًا.. سجلوا واعملوا مونتاج واجتزأوا كالعادة..صحيح أننا سنعريكم ونصفعكم أيضًا .. ولكن لن تكون الصفعة بنفس ألمها في المباشر ” .
واجتزأت قناة الجزيرة، في البث المباشر لأعمال القمة، لقاء سمو ولي العهد بالرئيس الروسي، والحديث الباسم الذي دار بينهما، فعندما رصدت الكاميرات الحديث قطعت المشهد.
وشهد افتتاح أعمال مجموعة الـ20، موقفًا طريفًا وعفويًا بين سموّه والرئيس الروسي وهما يمزحان مع بعضهما البعض ما يدل على صداقتهما.
اقرأ أيضًا :
بالفيديو.. الكاميرات تضبط وزير خارجية تركيا يسترق السمع لحديث ولي العهد وبوتين
pic.twitter.com/CGLfWryD58
نصيحة للجزيرة لا تعلقوا على نقل مباشر فالصفعات على الهواء أشد ألمًا.. سجلوا واعملوا مونتاج واجتزأوا كالعادة..صحيح أننا سنعريكم ونصفعكم أيضًا .. ولكن لن تكون الصفعة بنفس ألمها في المباشر
— عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) November 30, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه يا قناة الخنزيرة تستاهلين الصفعات الوحده تلو الاخرى
alfahd42[ عدد التعليقات: 19653 ] نشر منذ 2 ساعتين
و المناعي صفعهم مباشره على الهواء
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2419 ] نشر منذ 2 ساعتين
شبية الريح
ذول حتى بالدعس على وجيههم يفتخرون
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1108 ] نشر منذ 1 ساعة
بوتين ذا خبيث هو ألي يدعم بشار الأسد الكلب بطائرات والاسلحة والضحية الشعب السوري المسلم الشريف هو ألي ينزف دماً حسبي الله ونعم الوكيل في بشار وروسيا ، المفروض أن ولي العهد ماصافحه ابد لانه مايستاهل المصافحة اتمنى التوفيق لي ولي العهد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59385 ] نشر منذ 27 دقيقة
ههههههههههههههههههههه ,,
,, كفو ياسمو الامير .. يسلم منطوقك ..
,, اي والله الصفعه على الوجه وعلى الهواء اشد الماً ,, أحسنت ,,