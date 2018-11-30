بعد اجتزائها لقاء ولي العهد وبوتين.. بن مساعد لـ الجزيرة: الصفعات على الهواء أشد ألمًا

علي القحطاني(صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد، من قناة الجزيرة القطرية بعدما اجتزأت البث المباشر لقمة العشرين، عندما رصدت الكاميرات حديث سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فيلادمير بوتين.

وقال ” بن مساعد ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نصيحة للجزيرة لا تعلقوا على نقل مباشر فالصفعات على الهواء أشد ألمًا.. سجلوا واعملوا مونتاج واجتزأوا كالعادة..صحيح أننا سنعريكم ونصفعكم أيضًا .. ولكن لن تكون الصفعة بنفس ألمها في المباشر ” .

واجتزأت قناة الجزيرة، في البث المباشر لأعمال القمة، لقاء سمو ولي العهد بالرئيس الروسي، والحديث الباسم الذي دار بينهما، فعندما رصدت الكاميرات الحديث قطعت المشهد.

وشهد افتتاح أعمال مجموعة الـ20، موقفًا طريفًا وعفويًا بين سموّه والرئيس الروسي وهما يمزحان مع بعضهما البعض ما يدل على صداقتهما.

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