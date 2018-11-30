الصحف الأرجنتينية تشيد بقوة المملكة في مواجهة الحملات المعادية

بوينس آيرس(صدى):

وقرت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الجمعة، حضور سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، لقمة العشرين ” G20 ” في بوينس آيرس، وأعدته هدمًا لكل الشكوك حول تواجده، في ظل الحملات الشرسة التي استهدفت المملكة وولي العهد من بعض الجهات المعادية.

ونشرت صحيفة ” انفوبيا ” الأرجنتينية مقال بعنوان ” ماذا يعني وجود محمد بن سلمان في مجموعة العشرين في بوينس آيرس؟ ” وقالت فيه: إن الحملات التي تعرضت لها المملكة لم يكن لها تأثير يُذكر، وحضرت السعودية قمة العظماء.

وأشارت ” الصحيفة ” ، إلى أنه لا أحد يستطيع إنكار أن ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” من خلال رئاسته لوفد المملكة، أحبط كل المحاولات التي حاولت أن تنال منه ومن السعودية وأكدت للعالم قوة بلاده.

وأوضحت ” الصحيفة ” ، أن سمو ولي العهد فعل عكس كل التكهُّنات، ووصل إلى ” بوينس آيرس ” قبل بقية الزعماء، بعد جولة على عدة دول من بينها الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

وأكملت ” الصحيفة الأرجنتينية ” ، أن استضافة المملكة لقمة العشرين في الرياض في 2020، ستؤدي إلى إحباط منتقديها وإزعاج منافسيها.