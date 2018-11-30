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الصحف الأرجنتينية تشيد بقوة المملكة في مواجهة الحملات المعادية

الصحف الأرجنتينية تشيد بقوة المملكة في مواجهة الحملات المعادية
بوينس آيرس(صدى):

وقرت وسائل إعلام أرجنتينية، اليوم الجمعة، حضور سمو ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” ، لقمة العشرين ” G20 ” في بوينس آيرس، وأعدته هدمًا لكل الشكوك حول تواجده، في ظل الحملات الشرسة التي استهدفت المملكة وولي العهد من بعض الجهات المعادية.

ونشرت صحيفة ” انفوبيا ” الأرجنتينية مقال بعنوان ” ماذا يعني وجود محمد بن سلمان في مجموعة العشرين في بوينس آيرس؟ ” وقالت فيه: إن الحملات التي تعرضت لها المملكة لم يكن لها تأثير يُذكر، وحضرت السعودية قمة العظماء.

وأشارت ” الصحيفة ” ، إلى أنه لا أحد يستطيع إنكار أن ولي العهد الأمير ” محمد بن سلمان ” من خلال رئاسته لوفد المملكة، أحبط كل المحاولات التي حاولت أن تنال منه ومن السعودية وأكدت للعالم قوة بلاده.

وأوضحت ” الصحيفة ” ، أن سمو ولي العهد فعل عكس كل التكهُّنات، ووصل إلى ” بوينس آيرس ” قبل بقية الزعماء، بعد جولة على عدة دول من بينها الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

وأكملت ” الصحيفة الأرجنتينية ” ، أن استضافة المملكة لقمة العشرين في الرياض في 2020، ستؤدي إلى إحباط منتقديها وإزعاج منافسيها.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 59377 ] نشر منذ 28 دقيقة

اللهم زد دولتنا عزاً على عز وقوة على قوه ، واخذل اعدائها يارب العالمين .. اللهم آمين ,,

[ عدد التعليقات: 19632 ] نشر منذ 15 دقيقة

اللهم آمين

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