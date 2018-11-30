” الجفن ” يحلل أسباب هزيمة ” النصر ” وخروجه من بطولة زايد للأندية الأبطال

ماجد محمد(صدى):

حلل الناقد الرياضي، فيصل الجفن، أسباب هزيمة فريق النصر أمام مولودية الجزائري، وخروجه من بطولة زايد للأندية الأبطال.

وقال الجفن عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” : ” بعد أن هدأت عاصفة خروج النصر من العربية، الفريق قوي وباستطاعته الحصول على العربية وغيرها، ولكن الصوت المحرك لكل تفاصيل النصر لم يتغير ” .

واستطرد: ” من الظلم أن يكون فريق بهذه القوة، والصوت الإعلامي لا يزال يتعامل بثقافة رمي المشاكل على الآخرين، الاستمرار بهذه الطريقة لن يفيد و لن يغير ” .