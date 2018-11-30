هلال الرياض ينفذ دورة تدريبية بمشاركة لجنة اصدقاء الهلال الاحمر

سعيد العجل(صدى):

نفذت هيئة الهلال الاحمر بمشاركة لجنة اصدقاء الهلال الاحمر دورة تدريبية في بنك البلاد عبر برنامج الامير نايف للاسعافات الاولية والذي يحث المشاركين الى الاستفاده من المدربين الذين نقلوا اساسيات الاسعافات الاولية كما شكروا فيها المشاركين وأكدوا على اهمية اقامة مثل هذه الدورات التي تعمل على تخفيف الاصابات حتى وصول الطواقم الطبية أو نقل المصاب للمستشفى.

بدورهم اثنى المتدربين على الدور الذي تقدمه الهيئة في نشر المبادئ الاسعافية وشكروا الادارة والمدربين على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال ايام التدريب .