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بالفيديو والصور.. الفيحاء يحوّل تأخره أمام الأهلي لتعادل بهدف قاتل

بالفيديو والصور.. الفيحاء يحوّل تأخره أمام الأهلي لتعادل بهدف قاتل
نواف السالم(صدى):

حوّل نادي الفيحاء، تأخره أمام الأهلي بهدف إلى تعادل في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز عمر السومة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 69 من عمر اللقاء، إلا أن غوميز استطاع إدراك التعادل لفريقه في الوقت القاتل، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وتقاسم الفريقين نقاط المباراة، حيث أضاف الأهلي لرصيده نقطة واحدة ليظل في المركز الثالث بـ23 نقطة، أما الفيحاء فقد تقدم مركزًا واحدًا برصيد 12 نقطة.


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