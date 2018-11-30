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بالفيديو والصور.. التعادل يحسم لقاء القادسية والفيصلي

بالفيديو والصور.. التعادل يحسم لقاء القادسية والفيصلي
نواف السالم(صدى):

اكتفى ناديي القادسية والفيصلي، بالتعادل هدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح أهداف المباراة، ألتون جوزيه لاعب القادسية في الدقيقة 46، ومن ثم أدرك قوستافو لاعب الفيصلي التعادل لفريقه في الدقيقة 61، من عمر اللقاء.

 

 

 

 

 

 

 

 


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