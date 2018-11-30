إعلامية سعودية تهاجم الممثلة المصرية رانيا يوسف بعد فستانها الفاضح

أماني الغامدي(صدى):

هاجمت الإعلامية، سهى الوعل، الممثلة المصرية رانيا يوسف، عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وكانت إطلالتها في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، مساء أمس الخميس، بدار الأوبرا المصرية، هي سبب الهجوم.

واعتبرت الإعلامية أن فستان رانيا الذي ارتدته هو انتهاك للآداب العامة والأخلاق، وطالبت بإحالتها للتحقيق، كاتبة في تغريدتها: ” ما فعلته رانيا يوسف على سجادة حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليس إثارة للجدل، بل جريمة يُطلق عليها انتهاك الآداب العامة والأخلاق وعليه يجب أن تُحال هي ومن سمح لها بالمرور بهذا الشكل للتحقيق.. أعتذر على ” دناءة ” الصور ” .

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