بالتزامن مع قمة الـ20.. بوينس آيرس تشهد هزة أرضية

بوينس آيرس(صدى):

تعرضت العاصمة الأرجنتينية ” بوينس آيرس “، بالتزامن مع قمة الـ20، ومعها بعض الولايات الأرجنتينية، في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر، حسبما ذكر معهد التوقعات الوطني للزلازل ” INPRES. ”

واستمرت الهزة التي شعر بها السكان في معظم العاصمة، 3 ثوان، وكان مركزها عميقًا 25 كيلومترًا في ولاية بوينس آيرس.

وأكد مراسلًا تليفزيونيًا أن أحدًا من المشاركين بالقمة أو الحاضرين اجتماعاتها، لم يشعر بالهزة التي حدثت في وقت كان فيه الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري يهم بإلقاء كلمة، وهو ما أظهره مقطع فيديو.