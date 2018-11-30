سليمان الراجحي: رواد الأعمال يفشلوا في البدايات
أوضح رجل الأعمال سليمان الراجحي، أن رواد الأعمال تواجههم عقبات وتحديات، مؤكدًا أن الكثير ممن دخل في التجارة فشلوا في البدايات.
وقال في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” العقبات والتحديات أمام رواد الأعمال عديدة، وقد كانت سبباً في فشل مشاريع بعضهم ” .
وأضاف: ” ولو تأمل الشباب تجارب من سبقوهم لأيقنوا أن كثيراً ممن دخل في التجارة فشلوا في البدايات، ثم نجحوا، وبعدها تعددت نجاحاتهم ” .
واختتم : ” ومن يريد أن ينجح تجارياً دون أن يتعرض لهزات سيواجه متاعب قد توقفه عن مشروعه ” .
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