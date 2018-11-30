سليمان الراجحي: رواد الأعمال يفشلوا في البدايات

حمود العنزي(صدى):

أوضح رجل الأعمال سليمان الراجحي، أن رواد الأعمال تواجههم عقبات وتحديات، مؤكدًا أن الكثير ممن دخل في التجارة فشلوا في البدايات.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر ” : ” العقبات والتحديات أمام رواد الأعمال عديدة، وقد كانت سبباً في فشل مشاريع بعضهم ” .

وأضاف: ” ولو تأمل الشباب تجارب من سبقوهم لأيقنوا أن كثيراً ممن دخل في التجارة فشلوا في البدايات، ثم نجحوا، وبعدها تعددت نجاحاتهم ” .

واختتم : ” ومن يريد أن ينجح تجارياً دون أن يتعرض لهزات سيواجه متاعب قد توقفه عن مشروعه ” .