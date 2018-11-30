تعرّف على تسمية أعضاء لجان اتحاد كرة القدم

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تسمية أعضاء لجانه، وأعضاء غرفة فض المنازعات، وذلك على النحو التالي:

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين:

ـ فارس الضبيبان ـ رئيسًا

ـ معيض الشهري ـ نائبًا

– حسن التخيفي – عضوًا

– متعب الأحمد – عضوًا

– جابر الجهني – عضوًا

لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية:

ـ أضواء العريفي ـ رئيسًا

ـ نور شبيب ـ نائبًا

– نايف العبيد – عضوًا

– عوض آل خضر – عضوًا

عمر الحسن – عضوًا

اللجنة الطبية:

– د. مبارك المطوع ـ رئيسًا

– د. أنس الدهيشي ـ نائبًا

– د. فيصل العنزي – عضوًا

– د. أحمد القرني – عضوًا

– د. عبدالله الغنام – عضوًا

لجنة الاستئناف:

– د. محمد باصم ـ رئيسًا

– يزيد الرشيد ـ نائبًا

– د. أحمد باناعمة – عضوًا

– أحمد القنيعان – عضوًا

– محمد الثبيت – عضوًا

غرفة فض المنازعات:

– د. عبدالرحمن العبدالكريم ـ رئيسًا

– المحامي فيصل أبو خلف ـ نائبًا

– إبراهيم النعيم – عضوًا

– فهد الحجيري – عضوًا

– عبدالرزاق العنزي – عضوًا

– سعيد الشهراني – عضوًا

لجنة الانضباط والأخلاق:

– جيمس كيتشينغ ـ رئيسًا

– د. أيمن الرفاعي ـ نائبًا

– د. عبدالعزيز السويلم – عضوًا

– عبدالمجيد البطي – عضوًا

– هاني المالكي – عضوًا

اللجنة الفنية:

– يعيّن لاحقًا ـ رئيسًا

عمر باخشوين ـ نائبًا

د. يحيى العيافي – عضوًا

تركي السلطان – عضوًا

خالد الفرحان – عضوًا

بندر الأحمدي – عضوًا

لجنة الحكام الرئيسية:

– يعيّن لاحقًا – رئيسًا

– خليل جلال ـ نائبًا

– د. عثمان القصبي – عضوًا

– محمد الغامدي – عضوًا

– عبدالله الشلوي – عضوًا

لجنة المسابقات:

ـ عادل البطي ـ رئيسًا

ـ صالح التويجري ـ نائبًا

ـ محيسن الجمعان ـ عضوًا

ـ خالد الطاسان ـ عضوًا

ـ عبدالمجيد المنصور ـ عضوًا