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تعرّف على تسمية أعضاء لجان اتحاد كرة القدم

تعرّف على تسمية أعضاء لجان اتحاد كرة القدم
ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تسمية أعضاء لجانه، وأعضاء غرفة فض المنازعات، وذلك على النحو التالي:

لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين:
ـ فارس الضبيبان ـ رئيسًا
ـ معيض الشهري ـ نائبًا
– حسن التخيفي – عضوًا
– متعب الأحمد – عضوًا
– جابر الجهني – عضوًا

لجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية:
ـ أضواء العريفي ـ رئيسًا
ـ نور شبيب ـ نائبًا
– نايف العبيد – عضوًا
– عوض آل خضر – عضوًا
عمر الحسن – عضوًا

اللجنة الطبية:
– د. مبارك المطوع ـ رئيسًا
– د. أنس الدهيشي ـ نائبًا
– د. فيصل العنزي – عضوًا
– د. أحمد القرني – عضوًا
– د. عبدالله الغنام – عضوًا

لجنة الاستئناف:
– د. محمد باصم ـ رئيسًا
– يزيد الرشيد ـ نائبًا
– د. أحمد باناعمة – عضوًا
– أحمد القنيعان – عضوًا
– محمد الثبيت – عضوًا

غرفة فض المنازعات:
– د. عبدالرحمن العبدالكريم ـ رئيسًا
– المحامي فيصل أبو خلف ـ نائبًا
– إبراهيم النعيم – عضوًا
– فهد الحجيري – عضوًا
– عبدالرزاق العنزي – عضوًا
– سعيد الشهراني – عضوًا

لجنة الانضباط والأخلاق:
– جيمس كيتشينغ ـ رئيسًا
– د. أيمن الرفاعي ـ نائبًا
– د. عبدالعزيز السويلم – عضوًا
– عبدالمجيد البطي – عضوًا
– هاني المالكي – عضوًا

اللجنة الفنية:
– يعيّن لاحقًا ـ رئيسًا
عمر باخشوين ـ نائبًا
د. يحيى العيافي – عضوًا
تركي السلطان – عضوًا
خالد الفرحان – عضوًا
بندر الأحمدي – عضوًا

لجنة الحكام الرئيسية:
– يعيّن لاحقًا – رئيسًا
– خليل جلال ـ نائبًا
– د. عثمان القصبي – عضوًا
– محمد الغامدي – عضوًا
– عبدالله الشلوي – عضوًا

لجنة المسابقات:
ـ عادل البطي ـ رئيسًا
ـ صالح التويجري ـ نائبًا
ـ محيسن الجمعان ـ عضوًا
ـ خالد الطاسان ـ عضوًا
ـ عبدالمجيد المنصور ـ عضوًا


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