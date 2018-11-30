تجمعات لمياه الأمطار في المدينة.. والمرور يحذر رواد بعض الطرق

نايف السالم(صدى):

ناشد مرور منطقة المدينة المنورة، مستخدمي الطرق، بأخذ الحيطة والحذر أثناء السير على الطرقات، وخاصة على طريق الملك عبدالله.

وجاء التنبيه بسبب تجمع مياه الأمطار في الطرق، كما تباشر الجهات المختصة أعمالها.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: ” تبوك، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والمرتفعات الجنوبية الغربية، والجوف، والأجزاء الساحلية، وحائل، والحدود الشمالية. “