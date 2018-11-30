رشة للفنون التشكيلية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة

حسين العلي(صدى):

أقام منتدى الفنون البصرية بالنادي الأدبي الثقافي بجدة ورشة توظيف الخط العربي في العمل التشكيلي على مدى يومين قدمها الفنان نهار مرزوق بمشاركة الفنان القدير محمد الرباط والفنان العالمي صالح الشكيري من سلطنة عمان بمشاركة ٢٥ فنانا وفنانة أنتجوا من خلال الورشة أكثر من ٢٥ عملا فنيا مميزا وحول الورشة تحدث الفنان نهار مرزوق بقوله : توظيف الخط العربي في العمل الفني يعتمد على دراسة وممارسة وتجارب الفن والفنانين في استخدام الخط العربي كثيرة ومتنوعة فبحث الفنان عنها في ذاته هو ما يجعله يعيد قراءة عناصره الفنية ليختزل رمزية الحرف وصوفية الدلالة في أداء له جرس مختلف

في الحرف العربي أجد البعد الواحد بواسطة الحرف ويضيف هو نزعة تأملية للوجود و للإنسان وللذات واستلهام البعد الواحد للحرف ليس لاستجلاء مضمونها اللغوي بل اكتفى بإحساسي بالحرف وبمضمونه الفلسفي – الروحي المؤثر في الحواس وختم بقوله: فالحرف في ورشة النادي الأدبي بجدة وسيلة وليس غاية جمالية واستعراض تجارب فنية ناجحة

كالفنان محمد الرباط والفنان صالح الشكيري من أجل توسيع الآفاق ليبحث كل منا في طريقته للتعبير وصياغته لذاته بهذه الرمزية وهذه الخصوصية

ولإعطاء كل فنان منصة للتعبير مختلفة وتتميز بالفرادة في الأداء والمضمون.وقد شارك بالورشة كلا من :خالدة سعيد الغامدي، عبدالرحمن الكبران،

أماني غيث، آمنه قحل،روزانا منصوري، عفاف الحمودي،

جميلة آل محمد،مها الحجيلي، نوره الزهراني، مها عبدالعزيز الغامدي، عبدالرحمن محمد العيدروس،عبدالله بايعشوش،حنان عريف

وأسراء بن محفوظ،

غادة زيتون، ابتسام مبارك، مها مشرف،مرام احمد الغامدي ، مناف الثبيتي ، أيمن المهاوي،سلافه محمود، غيداء القحطاني، حسين بحول.

وسوف يقام معرض بالنادي للأعمال الفنية التي أنجزت كمايعقب هذه الورشة العديد من الورش الفنيه في كافة المجالات الفنية.