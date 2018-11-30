بالفيديو.. صراع الثعابين الراقصة يلفت انتباه المارة

نيودلهي(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، اليوم الجمعة، قيام ثلاث ثعابين برقصة غريبة، الأمر الذي أثار فضول ودهشة سكان أحد قرى الهند.

وهذا وأظهر ” الفيديو ” ، حيرة سكان القرية الذين تجمهور وهم في حالة تعجب من أداء الثعابين الثلاثة التي خرجت من مخبئها لرقصة غير عادية، حسبها السكان أنها طقس تزاوج.

ومن جانبه أوضح خبير سلوكيات الحيوانات، إن هذا الرقص كان أداء تنافس على المنطقة والإناث.

ولافتًا إلى أن الزواحف اختبأت فيما بعد، بسبب الاهتمام الزائد تجاهها من قبل الجماهير.