بالصور.. سيدات الاعمال يعقدون لقاءهم الثالث في برج المملكة

فيصل العنزي(صدى):

عقد ملتقى سيدات الأعمال لقاءه الثالث في برج المملكة بالرياض ويأتي هذا اللقاء الذي جاء بإدارة الاستاذه / عبير الفرحان الجرباء

حيث كان اللقاء بإستضافة مطعم آرلاونج Rlounge.kingdom .

حيث تم خلال اللقاء استضافة رائدة الاعمال و المستشارة في مركز دلني الاستاذه امل التركي صاحبة مشروع افضل السلطات اول مطبخ نسائي سعودي متخصص بالاكل الصحي.

استعرضت خلال اللقاء اهم المعوقات التي واجهتها و عوامل النجاح في حوار شيق و لطيف .

و قد تخلل اللقاء فقرة عزف على القيتار مع المدربة السعوديه Sam.lucia.

يذكر أن ملتقى سيدات الأعمال اعتاد على عقد مثل هذه اللقاءات في ظل ما تشهده المرأة من مشاركة للرجل في شتى المجالات ولتقديم كوادر مؤهلة ومدربة تخدم المجتمع في شتى المجالات وتثبت قدرة المرأة على النجاح والتميز متى ما وجدت العوامل المساعدة لذلك .