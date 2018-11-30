بالفيديو.. مشهد روحاني لرفع آذان المغرب في المسجد النبوي مع هطول الأمطار

نايف السالم(صدى):

رُفِع، مساء اليوم، آذان المغرب في المسجد النبوي الشريف، بالتزامن مع هطول الأمطار على منطقة المدينة المنورة وتحديدًا على المسجد النبوي.

وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المواطنين، لحظة رفع الآذان وهطول الأمطار، في مشهد روحاني تقشعر له الأبدان.

يشار إلى أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة، كانت قد أصدرت تنبيهًا متقدمًا على المدينة المنورة، باستمرار هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة حتى العاشرة مساء اليوم.