شاهد.. قادة مجموعة الـ20 في صور جماعية قبل بدء أعمال القمة

بوينس آيرس(صدى):

التقط قادة قمة العشرين، صور جماعية قبل بدء أعمال القمة المنعقد في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس.

ويشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في القمة التي تضم أكبر 20 قوة اقتصادية في العالم.

وكان سمو ولي العهد، قد عقد عدد من اللقاءات الودية مع بعض رؤساء الوفود ومنهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل بدء أعمال القمة.

ومن المتوقع أن يلتقي سمو ولي العهد، عدد من رؤساء الدول الكبرى، على هامش أعمال القمة.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غابت عن افتتاح القمة؛ بعد هبوط طائرتها اضطراريًا وهي في طريقها إلى الأرجنتين.